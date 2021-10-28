غرفة القاهرة تبدأ حملة تطعيم منتسبيها وموظفيها بلقاح كورونا

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استضافت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسميًا، صباح الخميس، حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

وبدأ منتسبو وموظفو الغرفة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، والذين سجلوا جميع بياناتهم على موقع وزارة الصحة، في تلقى اللقاح. وقال «العربى» إن استضافة الحملة الطبية تأتى لمساعدة منتسبى الغرفة من تجار وصناع ومؤدى خدمات وموظفى الغرفة بمختلف درجاتهم الوظيفية، الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، لتسهيل الإجراءات عليهم دعمًا لخطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا العالمية.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلقَّ اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.