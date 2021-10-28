توقعات بارتفاع إصدارات الصكوك العالمية إلى 180 مليار دولار بنهاية 2021

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بلغت إصدارات الصكوك العالمية 147 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وسط توقعات بارتفاع إجمالى الإصدارات إلى 180 مليار دولار بنهاية هذا العام، وفقًا لتقرير عالمى حديث حول إصدارات الصكوك لعام 2021

ومن المتوقع وفقا للتقرير الصادر عن إحدى الشركات العالمية المتخصصة، أمس الخميس، أن تنمو إصدارات الصكوك بمعدل نمو سنوى مركب يقدر بـ 10٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 290 مليار دولار في عام 2026.

وتعد الدول الخمس الأولى من حيث إصدار الصكوك هي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا والكويت، وجميعها شكلت مجتمعة 90٪ من إجمالى الإصدارات في الربع الثالث من عام 2021. ووفقًا للتقرير الذي صدر بالتعاون مع «كريسنت فاينانس» فقد بلغت الإصدارات السيادية 58٪ من إجمالى إصدارات الصكوك. وارتفعت الصكوك الصادرة في الأسواق الدولية، ومعظمها من سندات اليوروبوند، بشكل كبير بحلول الربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 42 مليار دولار، مقارنة بـ 45 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.

وقال مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامى، في إحدى شركات مجموعة بورصة لندن: «بلغ حجم سوق الصكوك الثانوية العالمية 699 مليار دولار من حيث القيمة المستحقة في الربع الثالث من عام 2021. وقد شهدنا نموًا كبيرًا في إصدارات الصكوك على مدى السنوات الخمس الماضية».