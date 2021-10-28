فيوتشر يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الاتحاد السكندري

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رصد مسؤولى نادي فيوتشر، مكافآت مالية للاعبي الفريق الكروي، في حال الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقان السبت المقبل على ارض ملعب ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة النتائج الجيدة والانتصارات عقب الفوز على فاركو في الجولة الاولى بهدف مقابل لاشيئ سجله ايمن الصفاقسي من الشوط الثانى من عمر المباراة، ليقتنص الفريق اول ثلاث نقاط له في بطولة الدورى الممتاز.

وتعاقد فيوتشر مع عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وعلى رأسهم، محمود جنش حارس الزمالك، وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم وفارس طارق وناصر ماهر، والعربي بدر من الأهلي، ومحمود شعبان ومحمود رزق من الاتحاد السكندري، ومحمد فاروق وطارق طه من بيراميدز، وجوناثان نجويم من الجونة وتايلور، وعمر كمال عبدالواحد، وأحمد عاطف ومحمود مرعي ومحمد رضا من وادي دجلة، وعمر سفيولا من إنبي، وأيمن الصفاقسي من النجم الساحلي.