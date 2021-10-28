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أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الجزء الأول من «موسوعة مصر القديمة» للدكتور سليم حسن فيه أهم ما كتب في تاريخ وتأسيس وتآريخ مصر القديمة، حيث كان الكاتب مصريا خالصا، وفيها جرى الحديث حول الكثير من التفاصيل الخاصة بالقواعد الرئيسة في تاريخ مصر القديمة.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بالديانة المصرية القديمة فتناول الكاتب بدايتها وتطورها، وقام بسرد كل ما حدث فيها، وصولا إلى بداية توحيد مصر عام 3200 ق.م، لينتقل بعد ذلك لملوك مصر بعد الملك مينا بمراحل تاريخية مختلفة.

وأوضحت الإعلامية، أن الكاتب تطرق في كتابه حول الكهنة بمعابد مصر القديمة من المراحل التاريخية لبداية الكتابة بالنظر للمراحل التاريخية المختلفة، وفي الجزء المخصص للكهنة فقد أكد أنهم كانوا مقربين من الآله والمعبودات، وهو سر عظم شأن الكهنة في تلك الأونة، «كانوا مقربين من الآله والمعبود وكانوا يحملوا الأسرار الخاصة بطقوس العبادة والتعامل مع الآله والمعابد، وكان القرب من الآله أعطي ليهم قدسية كبيرة بمصر القديمة».

وأكدت قصواء الخلالي، أن الموسوعة شملت أيضا الحديث عن «المطهرين» وهم كانوا مجموعة أخرى غير الكهنة، ولم يكن لهم بأن يتعاملوا مع أي فرد من أفراد الشعب، حيث كانوا من المختارين من الكهنة ويقوموا بتقديم الطقوس، «حكي قصتهم وأكد أنهم 4 فرق، كل فرقة كانت بتخدم الآله بالتناوب بمراحل مختلفة طول السنة، والكهنة لم يكونوا يورثوا تلك المنزلة لأبنائهم، لأنه كان متاح للمصريين العاديين أن يكونوا كهنة، وبالتالي فإن طبقة الكهنة لم تكن وراثية في مصر القديمة».

وتابعت قصواء: «الكاتب انتقل بعد كده لقصص متعلقة بتطور الديانة المصرية بداية من حكاياته للعصور المظلمة وما قبل التاريخ وتقديم الكرابين في صورة ضحايا بشرية وصولا لبداية مصر المدنية، وكانت مصر من أوائل الحضارات اللي تخلت عن الطقوس الوحشية والدينية المتعلقه بالعبادات، وأصبحت مصر تتعامل في الإطار الدين بشكل راقي».

وأتمت الخلالي، أن المصري القديم كان متأثرًا بفكرة وجود السحر، وكانوا مقتنعين أنه من خلال السحر يمكنهم تغيير الكثير من الأشياء، حيث استمدوا هذه الفكرة من وجود الآلعة والمعبودات، وكان المصري القديم يرى فيها نوعًا من القدسية السحرية الخاصة وهو ما انعكس على تفكيره وحياته، لذا فإنه كان يتعامل بالسحر في مواضع مختلفة.