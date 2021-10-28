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: ضخ 7 آلاف طبق بيض مائدة يوميًا بأسعار مخفضة

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التموين: ضخ 7 آلاف طبق بيض مائدة يوميًا بأسعار مخفضة : ضخ 7 آلاف طبق بيض مائدة يوميًا بأسعار مخفضة

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قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة ، إن الوزارة تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية وزيادة فترة المخزون الاستراتيجي من الكميات ومراقبة الجودة والأسعار وطرق التخزين والعمل على ضمان وصول السلع المواطن بسعر مناسب وبجودة عالية.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «معاك في الحدث» عبر فضائية «الحدث اليوم»، الخميس، أن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من الخضار المعلب بجودة عالية بأسعار أقل من 20-30% عن سعر السوق، مع ضخ كميات كبيرة من البيض نظرًا لارتفاع أسعاره خلال الفترة الاخيرة، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة والداخلية والجهات المعنية لتنسيق ما يقرب من 7 آلاف طبق بيض مائدة يوميًا من خلال منافذ وزارت التموين والزراعة ومنافذ أمان بسعر 49 جنيها للكرتونة، متوقعًا أن نشهد تراجع في البيض ليعود لـ 42 جنيها خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يتم ضخ كميات كبيرة من الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 37 جنيهًا، ولحوم برازيلي بـ 70 جنيهًا ولحوم سوداني بـ 90 جنيها، مؤكدًا أن هناك مخزونًا استراتيجيًا جيد وأمن لفترة طويلة جدًا من السلع يكفي من 6 -24 شهرًا، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وزيادة الأسعار العالمية، ولا يوجد نقص في أي سلعة.

المصرى اليوم

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