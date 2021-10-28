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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الاسبوع

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الاسبوع ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الاسبوع

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أغلقت البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي وارتفع المؤشر EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.5% و 2.15% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.4 مليار جنيه .

. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي مبيعات بقيمة 28.395 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 42.212 مليون جنيه، مقابل 13.816 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 21.5 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 167.7 مليون جنيه، مقابل 146.188 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.840 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 15.02 مليون جنيه، مقابل 8.18 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

المصرى اليوم

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