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إيهاب جلال «يعنف» لاعبي بيراميدز بسبب «التراخي» أمام المقاصة

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إيهاب جلال «يعنف» لاعبي بيراميدز بسبب «التراخي» أمام المقاصة إيهاب جلال «يعنف» لاعبي بيراميدز بسبب «التراخي» أمام المقاصة

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عقد ايهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى بيراميدز جلسه مع لاعبيه، عقب نهاية مباراة الفريق امس امام المقاصة، والتي حسمها الفريق لصالحه بهدفين مقابل هدف سجلهما وليد الكرتي.

وابدي جلال استيائه من أداء الفريق في معظم أوقات المباراة خاصة في الشوط الثانى، وتحديدا بعدما سجل الفريق هدفين، حيث لاحظ تراخي أكثرمن لاعب في الأداء، وهو الأمر الذي أدى لدخول فريق مصر المقاصة في أجواء اللقاء بل وسجل هدف قرب به الأمور، كما لاحت للفريق الفيومي أكثر من فرصه كاد أن يسجل منها هدف التعادل.

وشدد إيهاب جلال على اللاعبين بضرورة اللاعب بكل جديه طوال أحداث المباراة، من اجل تحقيق الفوز، بالإضافة لعدم الاستهانه بالمنافسين، فيما أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق أن الفوز مهم للغاية في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري.

أكد أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز يسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن مع الفريق ويطالب دائمًا بالاستحواذ والتنظيم والحصول على الفرص.

المصرى اليوم

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