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رفعت وأوباما يدخلان اهتمامات كيروش للانضمام للمنتخب

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رفعت وأوباما يدخلان اهتمامات كيروش للانضمام للمنتخب رفعت وأوباما يدخلان اهتمامات كيروش للانضمام للمنتخب

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استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الاول لمرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفنى، على ضم العديد من العناصر الجديدة على صفوف ، خلال المعسكر القادم، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم المقرر له في قطر.

وبالرغم من استقرار الجهاز الفنى على ضم نفس لاعبي المعسكر الماضى لمباراتى ليبيا، ولكن الجهاز يحاول البحث عن بعض اللاعبين لتدعيم الفريق في بعض المراكز، على رأسهم احمد رفعت لاعب فيوتشر والذي ظهر بمستوى طيب خلال مباراة فريقه امام فاركو، والتي حسمها فيوتشر لصالحه بهدف نظيف وساهم اللاعب بشكل كبير في تسجيل الهدف

كما أتى يوسف اوباما لاعب ايضا ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب، بعدما ظهر هو الاخر بمستوى طيب في مواجهة الزمالك امام انبي وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها فريقه الهدف الاول.

المصرى اليوم

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