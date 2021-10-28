رغم صعوبة الزواج .. رونالدو وجورجينا ينتظران مولود جديد

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تنتظر جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الشهيرة وصديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو مولود جديد وذلك وفقًا لصحيفة Hola، التي أكدت أن الإيطالية حامل في الشهر الثالث.

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ويحيط الغموض بموقف الحياة الأسرية لرونالدو وجورجينا بسبب رفض والدة الأول إتمام الزفاف لاعتقادها بوجود أطماع اقتصادية للثانية وذلك وفقًا لما أعلنته عدد من الصحف الأوروبية يأتي في مقدمتها ماركا الإسبانية.

عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان البندقية - صورة أرشيفية

وسيكون المولود الجديد هو الثاني في حياة الثنائي الشهير معًا بعد ألانا مارتينا، التي ولدت في شهر نوفمبر قبل نحو 4 أعوام.

وعبرت جورجينا رودريغيز في وقت سابق عن رغبتها في تكوين أسرة محاطة بعدد من الأطفال وهو ما يتمناه نجم مانشستر يونايتد أيضًا.

وبقدوم المولود الجديد سيكون لدى رونالدو خمسة أطفال، هم: «كريستيانو جونيور، التوأم إيفا وماتيو، ألانا مارتينا».