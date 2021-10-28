العميد يستقر على الدفع بـ «مبولولو» في الهجوم امام فيوتشر

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قرر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري اجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق الاساسي، خلال مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل على ارض ملعب ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

واستقر على الدفع باللاعب الواعد هشام صلاح في مركز الظهير الايمن بدلا من محمد عبدالسلام الوافد الجديد من صفوف نادى الزمالك والذي بدا بشكل اساسي في مباراة الفريق الماضية امام سموحة والتي انتهت بالتعادل الايجابي باربعه اهداف لكل فريق، وكذلك بفوزى الحناوى من بداية المباراة بجوار مبولولو في خط الهجوم، على أن يعود أحمد على إلى مقاعد البدلاء كورقة رابحه يستخدمها في الشوط الثانى من المباراة.

ويواجه الاتحاد السكندرى فريق فيوتشر في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، باحثا على أول فوز له في الدورى بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام سموحة.