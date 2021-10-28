وزارة الشباب و الرياضة تبحث سبل التعاون مع دولة الكويت

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التقى اليوم أمير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي لوزارة الشباب والرياضة بحمود فليطح مدير عام هيئة الرياضة بدولة الكويت ومساعده على مروي لتكريمه على هامش تواجده في بطولة الخليج للاسكواش والتي تجري منافسات بالكويت وذلك لما بذله من مجهودات كبيرة بتحقيقه إنجازات غير مسبوقة على صعيد رياضة الاسكواش أثناء توليه مسؤولة الإشراف على المنتخبات.

وتناول الاجتماع كيفية التعاون خلال الفترة المقبلة من أجل تفعيل حجم البطولات العربية للارتقاء بالنشاطات وإعادة صيغة الهيكلة للارتقاء باللعبة.

وأكد أمير وجيه سعادته بحفاوة الاستقبال وبحسن الضيافة، مؤكدا أن الجلسة كانت مثمرة للغاية بعد توجه العالم داخل الوطن العربي حول تفعيل دور الاتحاد العربي وإقامة نشاطات كبيرة تواكب أفضل بطولات العالم وأضاف أنه عرض عدة خطوات ورؤية مستقبلية حول تطلعاته خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أنه سيسعي إلى إعادة مكانة مصر من حيث تقلد أعلي المناصب القيادية في كافة المستويات القارية والعربية والعالمية، مؤكدا أن مصر هى الرائدة في مجال الاسكواش ولا يجوز أن تكون بعيدة عن المناصب العالية.