أخبار عاجلة

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تطعيم كورونا الإلزامي -
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش -
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات -
قائمة المنتخب.. كيروش يعيد أفشة وشريف ويستبعد «حامد» ويضم «ياسين» من البنك الأهلي -
نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني -
محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا -
اوناجم يستغل توقف الدورى ويغادر للمغرب -
أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا -
«مشروعك»: تنفيذ 75 مشروع خلال شهر أكتوبر الماضي في المنوفية -
محافظ المنوفية: تمويل 114 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وزارة الشباب و الرياضة تبحث سبل التعاون مع دولة الكويت

Print
وزارة الشباب و الرياضة تبحث سبل التعاون مع دولة الكويت وزارة الشباب و الرياضة تبحث سبل التعاون مع دولة الكويت

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقى اليوم أمير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي لوزارة الشباب والرياضة بحمود فليطح مدير عام هيئة الرياضة بدولة الكويت ومساعده على مروي لتكريمه على هامش تواجده في بطولة الخليج للاسكواش والتي تجري منافسات بالكويت وذلك لما بذله من مجهودات كبيرة بتحقيقه إنجازات غير مسبوقة على صعيد الاسكواش أثناء توليه مسؤولة الإشراف على المنتخبات.

وتناول الاجتماع كيفية التعاون خلال الفترة المقبلة من أجل تفعيل حجم البطولات العربية للارتقاء بالنشاطات وإعادة صيغة الهيكلة للارتقاء باللعبة.

وأكد أمير وجيه سعادته بحفاوة الاستقبال وبحسن الضيافة، مؤكدا أن الجلسة كانت مثمرة للغاية بعد توجه العالم داخل الوطن العربي حول تفعيل دور الاتحاد العربي وإقامة نشاطات كبيرة تواكب أفضل بطولات العالم وأضاف أنه عرض عدة خطوات ورؤية مستقبلية حول تطلعاته خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أنه سيسعي إلى إعادة مكانة من حيث تقلد أعلي المناصب القيادية في كافة المستويات القارية والعربية والعالمية، مؤكدا أن مصر هى الرائدة في مجال الاسكواش ولا يجوز أن تكون بعيدة عن المناصب العالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية