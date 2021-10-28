«التخطيط»: تعاون مستقبلي مع كوريا الجنوبية في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة

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نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية حول التعاون المستقبلي في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

وافتتح المنتدى المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، بمشاركة السفيرحازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي.

وترأس الوفد الكوري كيم سونجسو، مساعد وزير الداخلية والسلامة الكوري لشؤون التعاون الإداري الدولي، بجمهورية كوريا الجنوبية، والسفيرهونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.

أكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي استمرارًا وتأكيدًا على هذه العلاقات والتي شهدت طف-رة واضحة خلال الفترة الماضية.

وأشاد بما حققته دولة كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية من تقدم وتطور على مختلف المستويات، مؤكدًا أن هناك العديد من الأفكار فيما يخص التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة سواءً في مجال التخطيط أو في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة.

واستعرض خالد مصطفى المجالات التي يمكن التعاون المستقبلي فيها بين الجانبين والتي تشمل تطوير السياسات الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال قواعد البيانات واستراتيجيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة معدلات الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص مؤشرات الحوكمة ومشروعات الحكومة الرقمية، وتشجيع مجلس الأعمال المصري الكوري والاتحادات المتخصصة في إطار الحرص على التعاون المشترك.

تابع: على صعيد التدريب، يمكن التنسيق في ذلك مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة بهدف تحقيق التنافسية ودعم خطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومتابعة المؤشرات الإقليمية والدولية في هذا مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعهد يقدم كذلك التدريب المتخصص والاستثمار في العنصر البشري بهدف تأهيل الكوادر العاملة بالدولة والارتقاء بمهاراتهم.

من جانبه أشار السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة إلى أن هناك حماس من الطرفين لدفع العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن هناك مجالات واسعة للتعاون، ومشيدًا بالتجربة الكورية الناجحة خاصة في مجال الصناعة.

وأكد خيرت أن مصر حريصة على الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون المشتركة التي تتطلع الدولة المصرية إلى التعاون فيها كوريا الجنوبية تتمثل في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي وبناء قواعد البيانات.

وأوضح كيم سونجسو، مساعد وزير الداخلية والسلامة الكوري لشؤون التعاون الإداري الدولي أن المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين البلدين، واستعرض تجربة بلاده والخدمات التي تقدمها للمواطنين خاصة في مجال التحول الرقمي، مشيدًا بمبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى تغيير حياة المواطن المصري في القرى بالتركيز على تحسين التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مضيفًا أنه يتطلع إلى التبادل المثمر للأفكار والرؤى بين الطرفين من خلال المنتدى وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال تطوير البنية التحتية.

وأشار هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في كلمته إلى أن مصر تتغير بالفعل وأن كل أنظار العالم تنصب على هذا التغيير؛ وهو ما يدل على عزيمة الدولة المصرية لإحداث طفرة تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، وأشاد كذلك بمبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا أنهم مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم في هذه التجربة من أجل الدفع بالدولة المصرية في اتجاه التنمية الاقتصادية، وأوضح أن مصر من البلاد التي تأتي ضمن استراتيجية كوريا الجنوبية للتعاون الدولي لمدة 5 أعوام.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم منتدى للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية