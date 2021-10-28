أخبار عاجلة

إدانة جاسوس صيني بمحاولة سرقة أسرار تجارية أمريكية -
بريطانيا تسمح بالحجز المبكر لجرعات معززة من لقاحات كورونا -
مقتل 99 وإصابة أكثر من 100 في انفجار شاحنة وقود في سيراليون -
بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان -
سيطرة «أهلاوية» في أكبر نتائج مباريات «القمة» في القرن الـ 21 -
مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية -
فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر -
بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية -
«الجيزة» تُزيل ٤٥ تعد على أراضي زراعية بمنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح -
الحكم على 12متهما بـ«داعش إمبابة» 8 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وزيرالرياضة يلتقي رئيس «شباب بتحب » لبحث الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ

Print
وزيرالرياضة يلتقي رئيس «شباب بتحب مصر» لبحث الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ وزيرالرياضة يلتقي رئيس «شباب بتحب » لبحث الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بالسيد أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب ، بديوان عام الوزارة، وذلك لعرض خطة المؤسسة للمشاركة في قمة المناخ ٢٦ التي تعقد في المملكة المتحدة، بمدينة جلاسكو، في الفترة بين ٣١ أكتوبر وحتى ١٢ نوفمبر.

وتأتي هذه المشاركة من ضمن مشاركات المؤسسة في كافة الفاعليات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، والبيئة والتنمية المستدامة كممثل عن الشباب لما للمؤسسة من خبرات بذلك القطاع.

وعرض فتحي على وزير الشباب والرياضة، مبادرة مراكز الشباب الخضراء، حيث سيتم إضاءة المباني والمنشآت بالطاقة الشمسية، ونشر التوعية لدى الشباب من خلال اطلاق برنامج رواد المناخ من خلال اقامة سلسلة من المعسكرات التدريبية للشباب للتعريف بملف المناخ.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية