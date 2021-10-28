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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بالسيد أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، بديوان عام الوزارة، وذلك لعرض خطة المؤسسة للمشاركة في قمة المناخ ٢٦ التي تعقد في المملكة المتحدة، بمدينة جلاسكو، في الفترة بين ٣١ أكتوبر وحتى ١٢ نوفمبر.

وتأتي هذه المشاركة من ضمن مشاركات المؤسسة في كافة الفاعليات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، والبيئة والتنمية المستدامة كممثل عن الشباب لما للمؤسسة من خبرات بذلك القطاع.

وعرض فتحي على وزير الشباب والرياضة، مبادرة مراكز الشباب الخضراء، حيث سيتم إضاءة المباني والمنشآت بالطاقة الشمسية، ونشر التوعية لدى الشباب من خلال اطلاق برنامج رواد المناخ من خلال اقامة سلسلة من المعسكرات التدريبية للشباب للتعريف بملف المناخ.