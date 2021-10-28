أحدهم يُفضله لابورتا.. 5 مرشحين لخلافة كومان في برشلونة

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احتل برشلونة عناوين الصحف عندما أقال رونالد كومان عقب خسارة العملاق الكتالوني 1-0 أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني يوم الأربعاء، حيث احتل العملاق الكتالوني المركز التاسع في جدول الليجا برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

كومان، الذي كان لاعبًا أسطوريًا لبرشلونة، عانى في المقعد الإداري الساخن في النادي والآن تبحث الإدارة عن مدرب بديل له لقيادة البلوجرانا خلال الفترة القادمة.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أبرز 5 مدربين يُمكنهم خلافة كومان في برشلونة:

1- تشافي هيرنانديز

يُقال إن رئيس برشلونة، خوان لابورتا حريص جدًا على تعيين الأسطوري تشافي هيرنانديز كمدرب، مع تقارير تفيد أنه بدأ بالفعل مفاوضات مع قائدهم السابق.

كرر الإسباني نفسه في الماضي أنه مهتم بإدارة ناديه السابق، على الرغم من أن التوقيع أن المهمة لن تكون مهمة سهلة بالنظر إلى أنه مدرب حاليًا للسد ولم يتوصل بعد إلى اتفاق مع النادي القطري يسمح بذلك. ليعود إلى ملعب نو كامب.

وحطم تشافي الرقم القياسي في دوري النجوم القطري، حيث خاض 34 مباراة في الدوري دون هزيمة وفاز بسبعة ألقاب بصفته مدربًا للنادي.

ويُفضل خوان لابورتا رئيس النادي الكاتلوني التوقيع مع تشافي، خاصةً أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة داخل البلوجرانا وهو ما سيُسهل من قيادته للنادي وتحقيق الألقاب.

2- روبرتو مارتينيز

روبرتو مارتينيز هو اسم آخر يتم الحديث عنه، حيث من المفهوم أن إدارة النادي من مشجعي مدرب بلجيكا الحالي. أصر الإسباني الذي قاد ويجان إلى المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي، على أنه يريد البقاء مع بلجيكا حتى نهائيات كأس العالم 2022 ولن يكون متاحًا قبل خوض مونديال قطر مع بلجيكا.

واحتل الشياطين الحمر المركز الأول في تصنيفات العالمي لعدة سنوات، لكنهم فشلوا في البطولات الكبيرة؛ احتل المركز الثالث في كأس العالم في 2018 قبل الخروج المُخيب من ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا.

3- مارسيلو جالاردو

منذ فترة طويلة ويرتبط مدرب ريفر بليت مارسيلو غالاردو بالتحرك إلى القارة الأوروبية من أجل التعاقد مع أحد أنديتها العملاقة.

وقد فاز بـ 12 لقبًا خلال السنوات السبع التي قضاها في تدريب عملاق بوينس آيرس، بما في ذلك لقبان في كأس ليبرتادوريس.

يعتبر على نطاق واسع أفضل مدرب في تاريخ ريفر بلايت، وقد فاز بألقاب أكثر من أي مدرب آخر في هذا الدوري.

ليس لديه خبرة في كرة القدم الإسبانية ولكن الإسبانية هي لغته الأم ولديه سجل حافل بالنجاح وسيكون منفتحًا على التحدي.

يبدو انتقال جالاردو إلى كرة القدم الأوروبية أمرًا حتميًا، وسيشكل كامب نو تحديًا كبيرًا سيستمتع به.

4- أندريا بيرلو

أندريا بيرلو كان عاطلاً عن العمل منذ أن أقاله يوفنتوس في الصيف وهو آخر قد يكون مهتمًا بالمنصب، إذا اقترب منه النادي.

الإيطالي الذي استشهد سابقًا ببرشلونة بقيادة يوهان كرويف كمصدر إلهام، لم يكن لديه أفضل الأوقات مع البيانكونيري في موسمه الوحيد معهم، ويمكن أن يكون مقامرة من جانب الإدارة.

5- إريك تن هاج

يعتبر إريك تن هاج على نطاق واسع أحد أفضل المدربين التكتيكيين في العالم بسبب نجاحه مع أياكس الهولندي، حيث يعتقد الكثيرون أنه سيكون لائقًا بشكل مثالي في نو كامب.

استبعد الهولندي الذي ارتبط أيضًا بوظيفة مانشستر يونايتد، نفسه من الترشح، رغم أنه أقل إقناعًا من الآخرين.

حتى الآن هذا الموسم، لم يخسر أياكس أي مباراة، وسجل 48 هدفًا واستقبلت شباكه ثلاث مرات فقط؛ هزيمة بوروسيا دورتموند 4-0 الأخيرة في دوري أبطال أوروبا تلاها فوز 5-0 على أيندهوفن في الدوري الهولندي.