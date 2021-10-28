مشجع نيوكاسل يتجاوز مرحلة الخطر بعد إصابتة خلال مواجهة توتنهام

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خرج مشجع فريق نيوكاسل يونايتد، الذي كان قد أصيب بأزمة قلبية قبل 11 يوما خلال مواجهة توتنهام، من المستشفى هذا الأسبوع، وفقا لما أعلنه اليوم النادي الإنجليزي.

وتعرض المشجع آلان سميث (80 عاما) لأزمة قلبية خلال شوط المباراة الأول بين نيوكاسل وتوتنهام، وتلقى المساعدة على يد مشجع آخر، قبل أن تتدخل الأجهزة الطبية بالملعب وتقوم بعملية إنعاش للقلب.

وخلال تلك الأحداث كان اللاعب الإسباني سرخيو ريجيلون، المحترف بصفوف توتنهام، هو من أبلغ حكم اللقاء بما يحدث في المدرجات.

وانتهت المباراة بخسارة نيوكاسل على أرضه (2-3) أمام السبيرز، حيث يعاني الفريق هذا الموسم في البريميرليج، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال الجولات التسع التي أقيمت حتى الآن، ليمتلك 4 نقاط من 4 تعادلات يحتل بها المركز التاسع عشر وقبل الأخير في الجدول.

ويخطط المشجع، وفقا لنيوكاسل، للعودة إلى ملعب سانت جيمس بارك يوم 30 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، لمشاهدة مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي، أو يوم 4 ديسمبر المقبل أمام بيرنلي، بعد تخطيه مرحلة التعافي.