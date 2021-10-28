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مدرب الأهلي : لن نلعب كل المباريات باللاعب محمد شريف

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مدرب الأهلي : لن نلعب كل المباريات باللاعب محمد شريف مدرب الأهلي : لن نلعب كل المباريات باللاعب محمد شريف

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أشاد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، بلاعب فريقه محمد شريف، واصفًا إياه باللاعبين المؤثرين في مسيرة ناديه في الفترة الماضية.

وأضاف قمصان:"محمد شريف من اللاعبين المؤثرين في الفريق وكان مؤثرًا في جميع البطولات التي شاركنا بها في الموسم الماضي وكان هداف الدوري ولديه خبرات ولكن لن نلعب كل المباريات بمحمد شريف فلابد أن يكون هناك بدائل فهذا أمر يعطيك أفضلية ومن سيُشارك من عدمه هو قرار مدير فني واللاعبون يلتزمون بذلك".

وأتم مدرب النادي الأهلي، تصريحاته بالإشادة بالوافد الجديد على فريقه بيرسي تاو، قائلاً:" انسجم سريعًا ولديه خبرات ولعب في الدوري الإنجليزي".

المصرى اليوم

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