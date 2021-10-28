وزارة الرياضة: لاعبو المصارعة بالمشروع القومي يشاركون في بطولة البحر المتوسط باليونان

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تشارك وزارة الشباب والرياضة ببعثة من لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة "ناشئين وشباب"، والمقامة بدولة اليونان في الفترة من 24 أكتوبر حتي 2 نوفمبر المقبل.

يصل قوام البعثة إلى 22 فرداً بواقع 18 لاعباً و 3 مدربين ورئيس بعثة، ويخوض اللاعبون معسكراً تدريبياً تجهيزاً لمنافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني، وتم اختيار أفضل العناصر من اللاعبين أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى رياضة المصارعة للمنافسة بقوة على ميداليات البطولة.

تنفذ وزارة الشباب والرياضة "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي" على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب “الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال”، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ والدعم الذي تقدمه الوزارة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والعمل على إعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة في مختلف البطولات، إضافة إلى ما يمثلونه من نواه للاعبين الواعدين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى المتابعة والتقييم الدوري لجميع المشاركين بالمشروع حرصاً على تطور المستوى والأداء للاعبين وليحقق المشروع الأهداف المرجوة منه.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد للاعبي المشروع المشاركين في منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة، وتقديم أداء مميز، وتحقيق ميداليات البطولة استكمالاً للانجازات الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقدم كل الدعم لأبناء مصر من الشباب المتميزين والرياضيين.