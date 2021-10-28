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المصري يكشف تطورات أزمة مستحقات اللاعبين

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المصري يكشف تطورات أزمة مستحقات اللاعبين المصري يكشف تطورات أزمة مستحقات اللاعبين

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أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة، خلال الساعات الماضية.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تليفزيونية :"اللاعبون حصلوا على مستحقاتهم المالية الخاصة بنسبة المشاركة عن الموسم الماضي""، مضيفًا:" تم تغريم اللاعبين الذين انقطعوا عن المران يوم الاثنين الماضي".
وأضاف:"اللاعبون امتنعوا عن حضور المران بداعي مشكلة عدم صرف 25% التي تخص نسب المشاركة في المباريات رغم أنه تم إيداع المبلغ في الحسابات البنكية، ولكن تأخر يوما واحدا".

وتابع "وبمجرد انتهاء المشكلة، انتظم اللاعبون بشكل عادي في التدريبات استعدادا لمباراة غزل المحلة"، مشيرًا:"مباراة اليوم أمام غزل المحلة، ستشهد مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي".

يُذكر أن المصري سوف يلتقي مع غزل المحلة، مساء اليوم الخميس، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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