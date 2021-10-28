" النقاد الرياضيين " تشيد بدور رابطة الاندية فى الجولة الاولى

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وجهت رابطة النقاد الرياضيين، الشكر لكل من ساهم فى تذليل العقبات التى واجهت الزملاء الصحفيين فى دخول ملاعب الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز، بعد أزمة مباراة سموحة والاتحاد السكندري.

وخص المكتب التنفيذى لرباطة النقاد الرياضيين بالشكر لرابطة الأندية المحترفة وجميع أفرادها، برئاسة النائب أحمد دياب و الاستاذ عمرو حجازى ومسؤولي شركتى بيرزينتيشن و تذكرتي، بعدما قامت رابطة الأندية بتجميد الدخول بال fan id وسهل المسؤولون دخول الزملاء الصحفيين الى الملاعب يومى الثلاثاء و الاربعاء بكل سهولة ويسر .. وتتمني رابطة النقاد الراضيين استمرار التعاون المثمر مما يخدم جميع أفراد المنظومة .