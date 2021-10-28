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قال حسام المندوه، عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، إن ناديه مازال في مراسلات مع اتحاد الكرة لمعرفة كيفية حل أزمة محمود عبدالرزاق «شيكابالا».



وأضاف المندوه،:«نتمنى ألا يكون هناك تصعيد من أي جهة ويُحل الأمر بالطرق الطبيعية والمنطقية لعودة اللاعب للمشاركة خلال الاسابيع المقبلة ولكن لا نرى حتى الآن أي شيء من اتحاد الكرة، كما أن القرار الصادر ضد شيكابالا قرارًا غير منطقيًا ولا يمت للوائح بشيء فلجئنا للهيئة القضائية المسؤولة وهي مركز التسوية والتحكيم وحكمت لنا ولكن هناك تباطيء وتجاهل في التنفيذ فما السبب؟».



وأتم عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، تصريحاته بقوله:«رئيس اتحاد الكرة خرج في تصريحات تليفزيونية وقال إن شيكابالا لم يسبه أو يفعل أي شيء، فماذا فعل شيكابالا ليستحق هذه العقوبة الشديدة جدًا التي ممكن أن تُنهي مسيرته الكروية.. ومع ذلك نسير في الإجراءات القانونية».