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17 دولة تشارك في البطولة العربية للدراجات بالقاهرة

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17 دولة تشارك في البطولة العربية للدراجات بالقاهرة 17 دولة تشارك في البطولة العربية للدراجات بالقاهرة

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أعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات عن تلقي موافقات رسمية من 17 دولة عربية حتى الآن على المشاركة في البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 12 وحتى 27 نوفمبر المقبل.

وأضاف عزام أن عدد الدول المشاركة في البطولة العربية للدراجات مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن البطولة العربية تشهد منافسات في بطولات الطريق والمضمار وBmx والدراجة الجبلية، إضافة إلى بطولة متحدي الإعاقة.

وكان الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات قد عقد اجتماعًا، مساء أمس، مع مديري ومسؤولي البطولة واللجان المنظمة لها.

وخلال الاجتماع اطمأن الدكتور وجيه عزام على الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة العربية، كما اطلع على تقارير مسؤولي اللجان المنظمة للبطولة حول آلية سير العمل في اللجان، واطمأن على الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفود المشاركة في البطولة وتسكينهم في الفنادق التي تم حجزها لاستضافتهم، بجانب الترتيبات الخاصة بأماكن ومواعيد تدريبات المنتخبات المنتظر مشاركتها في البطولة العربية.

المصرى اليوم

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