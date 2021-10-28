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تقارير إنجليزية: 25 مليون إسترليني مكافأة لصلاح من ليفربول لتمديد عقدة

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تقارير إنجليزية: 25 مليون إسترليني مكافأة لصلاح من ليفربول لتمديد عقدة تقارير إنجليزية: 25 مليون إسترليني مكافأة لصلاح من ليفربول لتمديد عقدة

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أشارت صحيفة «إكسبريس» البريطانية في تقرير لها صباح اليوم أن نادي ليفربول الإنجليزي لديه خيارات عديدة، لتمديد تعاقد محمد صلاح، نجم الفريق، الذي سينتهي في صيف 2023.

حيث كشفت الصحيفة إلى أن تمديد تعاقد صلاح، سيكسر سقف الرواتب بالفريق، وسيجعله الأعلى بين زملائه.

وأضافت أن «مو» يطالب براتب أسبوعي قيمته 400 ألف إسترليني، بينما يتقاضى فيرجيل فان دايك 220 ألف إسترليني.

وتابعت أن اللاعب المصري أثبت لمسؤولي ليفربول، أنه لا يقدر بثمن، ووضع نفسه في فئة النجوم الكبار ليفاندوفسكي وميسي وكريستيانو رونالدو، الذين ازدادوا بريقا بعد تجاوز الـ30 عاما، وبقى مرشحا للفوز بالكرة الذهبية، لذا يريد أن يكافئ نفسه بعقد ثمين.

وأوضحت أنه مع تردد ملاك ليفربول لتمديد تعاقد محمد صلاح قياساً إلى بلوغه 29 عاما، فإنهم يفكرون في الالتفاف لمنح النجم المصري، الراتب الذي يريده.

وكشفت الصحيفة، أن ملاك ليفربول يفكرون في منح محمد صلاح مبلغاً كبيراً على سبيل مكافأة التوقيع، مثلما حصل ليونيل ميسي على 25 مليون إسترليني مقابل انتقاله مجاناً لسان جيرمان، رغم أنه يتقاضى راتبا أسبوعيا قيمته 600 ألف إسترليني.

المصرى اليوم

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