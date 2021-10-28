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كريم بنزيما يتسلم كأس أفضل لاعب في ريال مدريد

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كريم بنزيما يتسلم كأس أفضل لاعب في ريال مدريد كريم بنزيما يتسلم كأس أفضل لاعب في ريال مدريد

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حصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على كأس أفضل لاعب في نادي ريال مدريد خلال شهر سبتمبر متفوقاً على عدد كبير من لاعبي الفريق الملكي.

وتسلم كريم بنزيما كأس أفضل لاعب قبل انطلاق مباراة فريقه أمام أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الليجا وانتهت بالتعادل السلبي.

ويقدم كريم بنزيما منذ بداية الموسم الجاري أداء لافتاً مع فريق ريال مدريد حيث سجل 9 أهداف في بطولة الدوري يتصدر بها جدول الهدافين.

وتفوق بنزيما فى سباق حصد الجائزة على الرباعي: ماركو أسينسيو وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور وإدوارد كامافينجا.

المصرى اليوم

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