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تعرف على موعد عودة الشناوي و وليد سليمان لمباريات الأهلي

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تعرف على موعد عودة الشناوي و وليد سليمان لمباريات الأهلي تعرف على موعد عودة الشناوي و وليد سليمان لمباريات الأهلي

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كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بموقف الثنائي محمد الشناوي ووليد سليمان من حيث برنامجهما العلاجي وموعد عودتهما من جديد إلى مباريات المارد الأحمر.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن محمد ‏الشناوي قائد الفريق، يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، مشيرا إلى أن وليد سليمان ‏سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل عقب مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم ‏الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏‎ we‏ السلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع ‏الوطني، ويخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء اللاعب من تنفيذ هذه المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد ‏موعد انتظامه في المران الجماعي.‏

واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس خلال مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب ‏دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وتم تجهيز برنامج خاص ‏به يقوم بتنفيذه قبل الانتظام في المران الجماعي.‏

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت ‏إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.‏

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع مع بيرس تاو، في وجود الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق قبل انطلاق ‏مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لشرح البرنامج الاستشفائي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه مع الفريق ‏عقب المباريات الرسمية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

المصرى اليوم

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