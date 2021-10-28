أخبار عاجلة

طوارئ في إثيوبيا وتقرير أممي ينتقد أطراف الصراع -
وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في منتدى مبادرة الحزام والطريق -
العواصف تغلق المقابر في إيطاليا -
إدانة فلسطينية لهدم المنازل -
نفق مشبوه في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس -
الخارجية الأمريكية: إرهاب حزب الله فاقم معاناة اللبنانيين -
"البرهان" بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة -
غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية -
"التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الاسفنج المستعمل والغير صالح للإستخدام بمستودع في مكة المكرمة -
الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ضربة قوية للبنك الأهلي قبل مواجهة الشياطين الحمر

Print
ضربة قوية للبنك الأهلي قبل مواجهة الشياطين الحمر ضربة قوية للبنك الأهلي قبل مواجهة الشياطين الحمر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأكد استمرار غياب كريم بامبو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام النادي الأهلي، بسبب الإصابة.

ويغيب كريم بامبو، عن صفوف فريقه في مباراة الأهلي، بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة أحد المباريات الودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويستعد البنك الأهلي لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها الأحد المقبل، على السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان البنك الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى للدوري أمام طلائع الجش، بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

رسميا .. رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف عن مفاجأة في مباراة القمة

رسميا .. رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف عن مفاجأة في مباراة القمة