ضربة قوية للبنك الأهلي قبل مواجهة الشياطين الحمر

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تأكد استمرار غياب كريم بامبو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام النادي الأهلي، بسبب الإصابة.

ويغيب كريم بامبو، عن صفوف فريقه في مباراة الأهلي، بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة أحد المباريات الودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويستعد البنك الأهلي لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان البنك الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى للدوري أمام طلائع الجش، بثلاثية نظيفة.