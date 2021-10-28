أبطال اتحاد الإعاقات الذهنية يشاركون في مهرجان «في حب الإمارات ومصر»

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يشارك الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، في مهرجان "في حب الإمارات ومصر" والمقرر إقامته خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء توجيهات القيادات السياسية بالدولتين، لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم أسر أصحاب الهمم.

وصرحت المهندسة أمل مبدى، بان مشاركة أبطال الاتحاد في مهرجان "في حب الإمارات ومصر" تأتي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الاعاقة والذي يحتفل به العالم يوم 3 ديسمبر من كل عام، وأيضا مع اليوم الوطني للإمارات الشقيقة، حيث يقام المهرجان أيام 2و 3 و4 ديسمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وتابعت مبدى: "يقام المهرجان تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة بدبي، و بي بي سبورتس الإماراتية، وتحت شعار مهما كانت فرحتهم وسعادتهم ..وجودكم معهم يفرحهم.

وأكدت مبدى: "مصر والإمارات من أهم الدول التي تعمل على دمج وتمكين ذوي الهمم في المجتمع، وذلك من خلال توجيهات القيادات السياسية بالدولتين، حيث تعزيز الجهود الرامية لتمكين أصحاب الهمم وذويهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأشارت مبدى إلى أن المهرجان سيتضمن تقديم فقرات فنية ورياضية متنوعه، يشارك فيها أصحاب الهمم، من خلال مباريات ومسابقات رياضية وفنية وثقافة تثري مهاراتهم وتدخل البهجة لنفوسهم من خلال تواجد مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير وقيادات البلدين إلى جانب الضيوف الكبار من بقية الدول الذين سيشرفون المهرجان رافعين شعار وجودنا معكم يسعدنا.