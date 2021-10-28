إحصاءات وأرقام الجولة الأولى بالدورى المصري

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بداية ساخنه شهدتها منافسات الجولة الاولى من بطولة الدورى الممتاز المصري، بعدما شهدت المنافسات غزارة تهديفية تخطت مباراة الجولةة الاولى من الموسم الماضي، فضلا عن ظهور جميع الفرق بمستوى متقارب سعى من خلاله كل طرف فى تحقيق الفوز و اقتناص النقاط الثلاث .

كانت البداية بمباراة سموحة و الاتحاد السكندري والتى انتهت بتعادل الفريقين 4/4 بعدما كان سموحه متقدما برباعية نظيفه قبل أن ينجح أبناء حسام حسن فى احراز 4 أهداف متتالية ليقتنص نقطة غالية .

وبسهولة نجح البنك الأهلى فى تحقيق الفوز على طلائع الجيش بثلاثية تظيفه ، قبل أن تختتم مباريات الدور الاول بفوز فيوتشر على فاركو بهدف نظيف ، ليشهد اليوم الاول تسجيل 12 هدفا .

وفى اليوم الثاني والذى شهد اقامة 3 مباريات أسفرت عن فوز المقاولون العرب على الدخان بهدف نظيف و والزمالك بثنائية نظيفه على انبي و تعادل الجونة مع سيراميكا كليوا باترا ، ليشهد اليوم الثانى تسجيل 5 أهداف فى الملاعب الثلاث .

وفى اليوم الثالث التقى الاهلى مع الاسماعيلي ونجح الاول فى الفوز برباعية نظيفة و وفاز بيراميدز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف .

وتختتم مباريات الجولة بمباراة غزل المحلة مع المصري .

وشهدت الجولة تسجيل 24 هدفا خلال 8 مباريات بنسبة عالية بلغت 3 أهداف فى المباراة وقابلة للزيادة فى مباراة المحلة والمصري .

وتربع بيرسي تاو لاعب الأهلى ومحمد هلال لاعب البنك الأهلى و وليد الكرتى لعب بيراميدز على صدارة الهدفين بعدما سجل كل منهم هدفين فى مباراة فريقه الأولى

ونجح المهاجمين الأفارقة والعرب فى تسجيل 13 هدف من ال24 هدفا الذى تم تسجيلهم ، فى ظهور مميز للاعبين الاجانب فى الجولة الاولى حيث ساهم اللاعبين الاجانب فى قيادة فرقهم لاقتناص النقاط الثلاث وهم : وليد الكرتى بعد تسجيليه هدفي بيراميدز فى مرمى المقاصة و على معلول وبيرسي تاو بثلاثية فى مرمى الاسماعيلى و جون أكوني بهدفه فى مرمى الدخان و سيف تقا بهدفة فى مرمى الجونة .