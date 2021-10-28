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الاهلى يؤدي تدريباته دون راحة استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

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الاهلى يؤدي تدريباته دون راحة استعدادًا لمباراة البنك الأهلي الاهلى يؤدي تدريباته دون راحة استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته دون راحة، صباح اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.


بدأ مران الأهلي بالمحاضرة التي عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين داخل ملعب التتش؛ للحديث عن تحضيرات مباراة البنك الأهلي المقبلة.


وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في منتصف الملعب، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لتجهيز جميع اللاعبين.


ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WEالسلام.


ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

المصرى اليوم

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