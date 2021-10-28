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«المتحدة للإسكان» تشتري 750 ألف سهم خزينة

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«المتحدة للإسكان» تشتري 750 ألف سهم خزينة «المتحدة للإسكان» تشتري 750 ألف سهم خزينة

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أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة ، اليوم الخميس، أنها قامت خلال تعاملات أمس الأربعاء بشراء 750 ألف سهم خزينة.

وأضافت أنه بذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.04% من أسهم رأس المال.

وحققت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 65.73 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 70.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 92.93 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 120.78 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

المصرى اليوم

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