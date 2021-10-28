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علي معلول يؤدي تدريبات منفردة على هامش مران الأهلي

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علي معلول يؤدي تدريبات منفردة على هامش مران الأهلي علي معلول يؤدي تدريبات منفردة على هامش مران الأهلي

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أدى على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة البنك الأهلي في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وقام «معلول» بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية بشكل منفرد ؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس في مباراة الإسماعيلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الفني.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي.

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

المصرى اليوم

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