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موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي

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موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي

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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد المدير الفني جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران؛ للتحضير لمباراة البنك الأهلي، والوقوف على كافة الجوانب الفنية الخاصة باللقاء، في مواجهات الفريق ببطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، في أولى مواجهاته ببطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم دون راحة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، وحرص الجهاز الفني على تجهيز كافة اللاعبين.

وكان سامي قمصان، المدرب العام للفريق قد أكد أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز، وتمكن من حسم المباراة لصالحه برباعية نظيفة.

وأضاف أن الأهلي أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، والجهاز الفني يسعى للاستمرار على تقديم نفس المستوى خلال المباريات القادمة.

المصرى اليوم

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