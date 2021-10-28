بشكل مباشر .. كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال لهذا الفريق وتجنب اللعب لـ ريال مدريد

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كشفت صحيفة صحيفة "إيل ناسيونال" الإسبانية اليوم الخميس أن مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب نصح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح حول خطوته المستقبلية حال قرر الرحيل عن ليفربول نهائياً.

و توقفت محادثات التجديد بين اللاعب وناديه الحالي بحسب تقارير إعلامية إنجليزية أخيرة فيما بدأت الصحف تتحدث عن وجهة صلاح المحتملة في حال رحيله عن ليفربول، والتي قد تكون ريال مدريد أو برشلونة بحسب موقع روسيا اليوم .

وكشف موقع روسيا اليوم أن صحيفة "إيل ناسيونال" الإسبانية، كشفت أن كلوب أبلغ محمد صلاح عن رفضه انتقال الدولي المصري إلى ريال مدريد

وقال مصدر للصحيفة أن كلوب نصح محمد صلاح باللعب لفريق برشلونة، لأنه سيكون النجم الأول للفريق بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ورفض كلوب انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى ريال مدريد حال قرر ترك فريق الريدز نهائياً وعدم اللعب فى إنجلترا

وقال لمحمد صلاح : " فى ريال مدريد ستحارب لخطف الأضواء من الفرنسي كريم بنزيما وربما تواجه منافسة قوية من كيليان مبابي، المرشح انضمامه للفريق الملكي ".

وينفرد محمد صلاح بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 107 أهداف، أمام أسطورة تشيلسي، المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا، صاحب الـ104 أهداف.

وتم ترشيح محمد صلاح ضمن قائمة 30 لاعبا لـ"فرانس فوتبول" للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام .

وسيكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، في الـ29 من نوفمبر المقبل.