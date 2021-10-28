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تقرير الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالبرنامج المصري لإصلاح دعم الطاقة

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تقرير الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالبرنامج المصري لإصلاح دعم الطاقة تقرير الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بالبرنامج المصري لإصلاح دعم الطاقة

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أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية في 2021 بالإصلاحات الحكومية في مجال دعم الطاقة، مشيرًا إلى ان مصر تنفيذ برنامج جرئ يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيًا خلال خمس سنوات.

وأكدت ان التحول من دعم الطاقة إلى توفير برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأولى بالرعاية، يسهم في زيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.

وأشارت الدراسة إلى أن العالم ينفق ما يقدر بحوالي 423 مليار دولار أمريكي سنويًا على دعم استهلاك أنواع الوقود الأحفوري مثل الغاز والفحم، وغيرها وهو ما يمثل أربعة أضعاف المبلغ المطلوب لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ، وهو الأمر الذي يمثل إحدى النقاط الشائكة قبل المؤتمر العالمي حول المناخ COP26 الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وتمكن الاستفادة من هذا المبلغ الذي ينفق بشكل مباشر على دعم الوقود الأحفوري لتوفير لقاحات مضادة لـ(كوفيد- 19) لكل شخص في العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع في العالم كله ثلاث مرات.

وإذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف غير المباشرة لهذا الدعم، بما في ذلك الآثار السلبية على البيئة، يناهز المبلغ الإجمالي 6 تريليونات دولار، وفقًا للبيانات التي نشرها مؤخرًا صندوق النقد الدولي.

ويسلط تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أن هذه الأموال، التي يتحملها دافعو الضرائب، تؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.

المصرى اليوم

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