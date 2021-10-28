«تجارية الإسكندرية» تبحث خطط الأعمال وتقييم المشاريع الصغيرة في ظل الركود

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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الخميس، ندوة لمناقشة «أسس خطط الأعمال وتقييم المشاريع الصغيرة في ظل حالات الركود»، وقدمها نبيل بدوي مستشار غرفة الإسكندرية لشؤون الصناعات وريادة الأعمال.

وتم خلال الندوة مناقشة أهمية الحفاظ على السيولة في ظل أي أزمة أو ركود اقتصادي بإجراء دراسات جدوى تقييمة للتدفقات النقدية باعتبارها الإنذار المبكر للحفاظ على السيولة ومنع تآكل رأس المال، والتعرف على طرق التمويل بالمشاركة.

كما تم التعرف على المهارات الأساسية اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التقييمية، والتوقعات المستقبلية للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعريف بمفهوم وأهمية ومكونات الدراسة التقييمية وكيفية إعدادها والعناصر التي تتضمنها.

وأوضح نبيل بدوي مستشار غرفة الإسكندرية لشؤون الصناعات وريادة الأعمال، أن هناك بعض الوسائل التي من الممكن أن تساعد في التغلب على حالات الركود، كوضع توقعات للتدفقات النقدية ربع السنوية، وذلك لوضع خطة للمستقبل، ومواجهة أي أمور محتملة.

وأكد على أنه من أفضل الطرق التي يضمن بها رواد الأعمال قدرة شركته على تجاوز الركود الاقتصادي هو أن تكون لديه خطة واضحة قابلة للتنفيذ، وأن يفهم رائد الأعمال مصادر دخل الشركة وكيفية إنفاق هذا الدخل.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي شركة أن تواصل العمل بدون سيولة، ولذلك يجب التفكير بشكل دائم في توفير السيولة سواء من خلال حلول التمويل بالمشاركة أو البرامج الحكومية.

"تجارية الإسكندرية" تناقش خطط الأعمال وتقييم المشاريع الصغيرة في ظل الركود (صور)

"تجارية الإسكندرية" تناقش خطط الأعمال وتقييم المشاريع الصغيرة في ظل الركود (صور)