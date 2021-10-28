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قال حسام المندوه، عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، إن اللجنة الحالية تعمل وسط صعوبات وتحديات لذا يأمل من المجلس القادم أن يقوم بهيكلة إدارية لتجنب المشاكل لاحقًا ويستفيد من الأخطاء والمشاكل التي مر بها النادي لانقاذه من الازمات

وأضاف المندوه، في تصريحات تليفزيونية :«ولكن لدينا جانب إيجابي وهو المستوى الذي يظهر بها اللاعبون في البطولات وكذلك المستوى الذي ظهر به الدوري في بداية الموسم».

وأتم عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، تصريحاته بقوله:«نتمنى استمرارية النظام في الدوري بهذا الشكل ونشكر الرابطة على تفكيرها والنظام».