قمصان يكشف أسباب استبعاد شريف وكهربا أمام الإسماعيلي

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كشف سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب استبعاد محمد شريف، هداف الفريق من مباراة الإسماعيلي.

وقال سامي قمصان، في تصريحات إذاعية :«محمد شريف، لاعب مميز ولديه رصيد كبير عن جمهور الأهلي والجهاز الفني، فهو كان هدافًا للفريق في الموسم الماضي وله دورًا كبيرًا في فوز النادي بالعديد من البطولات، ولكن فضلنا إراحته أمام الإسماعيلي، بسبب الضغوط التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا».

وأضاف:«شريف، كان يعاني من الضغوط في الفترة الماضية، بعد استبعاده من المنتخب، لذلك فضلنا اراحته ومنح الفرصة للجنوب افريقي بيتسو موسيماني».

وتابع :«قررنا أيضًا عدم الدفع بكهربا، لمنح الفرصة الموزمبيقي لويس ميكيسوني».

وعن أسباب استبعاد الوافد الجديد كريم فؤاد، قال:«اللاعب مازال صغير في السن، ويحتاج بعض الوقت لكي يدخل مع الفريق ويتأقلم على طريقة اللعب، لذلك لن نتعجل في الدفع باللاعب».

وعن موقف محمد الشناوي، حارس الفريق من اللحاق بمباراة القمة، قال:«الشناوي، اقترب من العودة للمباريات، حيث يخوض تدريبات تأهيلية على فترتين، وهناك تحسن كبير في حالته».

وأضاف:«الشناوي، لن يشارك في مباراة القمة إلا إذا كان جاهزًا بنسبة 100%، لدينا ثقة كبيرة في الحراس الموجودين بالفريق».

يذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع الزمالك 5 نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.