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رضا عبدالعال يفجر مفاجأة صادمة حول استخدام تقنية «الڤار» في الدوري

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رضا عبدالعال يفجر مفاجأة صادمة حول استخدام تقنية «الڤار» في الدوري رضا عبدالعال يفجر مفاجأة صادمة حول استخدام تقنية «الڤار» في الدوري

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شكك رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق في تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولة الأولى.
وقال عبدالعال عبر برنامج (البريمو) إن لعبة ضربة جزاء وعدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو جعلته يشك في تطبيق تقنية الفيديو.
وأضاف:«في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري من المستحيل أن يحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء ميكيسوني من أول مشاهدة لأن الجميع لاحظ وجود إلتحام بين مروان الصحراوي ولاعب الأهلي في الإعادة التليفزيونية».
وتابع:«المنطقي ألا يحتسب الحكم اللعبة وينبهه حكم الفيديو لها ويراجعها فيحتسبها وليس العكس وبالتالي لا يوجد تقنية بالدوري».

المصرى اليوم

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