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«منتجي الدواجن»: استقرار الدواجن والبيض اليوم الخميس

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«منتجي الدواجن»: استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس «منتجي الدواجن»: استقرار الدواجن والبيض اليوم الخميس

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شهدت الدواجن والبيض استقرار وفقا لاتحاد منتجي الدواجن، اليوم الخميس، حيث سجل البيض الأبيض / الأحمر 44.5 جنيها، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلي.

فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين وفقا لأسعار الاتحاد بين 26 إلى 26.5 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت بين 10 إلى 10.5 جنيه.

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».

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