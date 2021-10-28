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ارتفاع الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ25 جنيهًا

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ارتفاع أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ25 جنيهًا ارتفاع الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ25 جنيهًا

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شهدت الأسماك في سوق العبور ارتفاعا اليوم الخميس، حيث سجل كيلو بلطي 1 من سعر 22 إلى سعر 25 جنيها، وكيلو بلطى 2 من سعر 17 إلى سعر 21 جنيها، وكيلو بلطى أسوانى من سعر 17 إلى سعر 37 جنيها، وكيلو فلية بلطى من سعر 30 إلى سعر 110 جنيها، وكيلو قشر بياض من سعر 60 إلى سعر 100 جنيها، وكيلو بياض املس 1 (بلدى) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيها.

وسجل بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها، وكيلو قراميط – شيلان من سعر: 10 إلى سعر: 20 جنيها، وكيلو ثعابين من سعر 50 إلى سعر 220 جنيها، وكيلو مكرونة خليجى من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها، وكيلو مكرونة سويسي من سعر 40 إلى سعر 60 جنيها، وكيلو مكرونة مجمدة من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها.

فيما سجل كيلو سمك موسى من سعر 90 إلى سعر 130 جنيها، وكيلو سبيط- كاليماري – سابيا من سعر 110 إلى سعر 170 جنيها، وكيلو قرش من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها، وكيلو كابوريا من سعر 30 إلى سعر 130 جنيها، وكيلو مرجان 1 من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها، ومرجان 2 من سعر 20 إلى سعر 28، ومرجان مجمد من سعر 19 إلى سعر 25 جنيها.

وسجل كيلو الجمبري الجامبو من سعر 400 إلى سعر 460 جنيها، وكيلو جمبري 1 من سعر 300 إلى سعر 360 جنيها، وكيلو جمبري 2 من سعر 200 إلى سعر 260 جنيها، وكيلو جمبري 2 مجمد من سعر 85 إلى سعر 165 جنيها، وكيلو جمبري 3 من سعر 90 إلى سعر 170 جنيها، وكيلو بوري 1 من سعر 40 إلى سعر 50 جنيها، وبوري 2 من سعر 32 إلى سعر 38 جنيها.

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