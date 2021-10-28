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شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.25 جنيه للكيلو، والبرتقال أبو سرة 4 إلى 7 جنيها للكيلو، وكيلو اليوسفي من سعر 6 إلى 9 جنيهات، وجريب فروت من سعر 4 إلى سعر 6 جنيهات للكيلو، وكيلو ليمون بلدي من سعر 5 إلى سعر 8 جنيهات، وكيلو ليمون أضاليا 4 جنيهات للكيلو.

فيما سجل عنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، وعنب رومي أحمر 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو التفاح الأمريكى الإيطالي 17 إلى 23 جنيهًا، وكيلو التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، وكيلو التفاح السوري اللبناني من 12 إلى 18 جنيهًا، وكيلو بلح سماني من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو بلح زغلول من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو بلح رملي من 5 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

وسجل كيلو تين برشومى 7 إلى 13 جنيها، وكيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو رمان من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو كانتلوب من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو كاكا من 9 إلى 13 جنيها، وكيلو مانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو مانجو بلدى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو مانجو فص من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مانجو كنت من 15 إلى 20 جنيها، وكيلو مانجو نعومى من 19 إلى 25 جنيها، وكيلو بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 24 إلى 32 جنيها.