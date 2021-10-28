أخبار عاجلة

محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة» -
«العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية -
البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط -
جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية -
بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس -
البنتاجون: الصين بإمكانها إطلاق صواريخ باليستية من البر والبحر والجو -
نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب -
"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين" -
"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج -
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

استقرار الفاكهة بسوق العبور.. والبرتقال البلدي بـ3.25 جنيه للكيلو

Print
استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور.. والبرتقال البلدي بـ3.25 جنيه للكيلو استقرار الفاكهة بسوق العبور.. والبرتقال البلدي بـ3.25 جنيه للكيلو

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.25 جنيه للكيلو، والبرتقال أبو سرة 4 إلى 7 جنيها للكيلو، وكيلو اليوسفي من سعر 6 إلى 9 جنيهات، وجريب فروت من سعر 4 إلى سعر 6 جنيهات للكيلو، وكيلو ليمون بلدي من سعر 5 إلى سعر 8 جنيهات، وكيلو ليمون أضاليا 4 جنيهات للكيلو.

فيما سجل عنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، وعنب رومي أحمر 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو التفاح الأمريكى الإيطالي 17 إلى 23 جنيهًا، وكيلو التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، وكيلو التفاح السوري اللبناني من 12 إلى 18 جنيهًا، وكيلو بلح سماني من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو بلح زغلول من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو بلح رملي من 5 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

وسجل كيلو تين برشومى 7 إلى 13 جنيها، وكيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو رمان من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو كانتلوب من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو كاكا من 9 إلى 13 جنيها، وكيلو مانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو مانجو بلدى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو مانجو فص من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مانجو كنت من 15 إلى 20 جنيها، وكيلو مانجو نعومى من 19 إلى 25 جنيها، وكيلو بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 24 إلى 32 جنيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تناشد المواطنين عدم التكالب على السلع: «مصر آمنة غذائيًا.. ومتقلقوش من الأسعار»

التموين تناشد المواطنين عدم التكالب على السلع: «مصر آمنة غذائيًا.. ومتقلقوش من الأسعار»

بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء