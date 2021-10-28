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استقرار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم 4.00 جنيهات

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استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم 4.00 جنيهات استقرار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم 4.00 جنيهات

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شهدت الخضروات في سوق العبور، استقرار خلال تعاملات الخميس، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين 2.5 إلى 4.00 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيه، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2.00 إلى 4.00 جنيه، ووصل الجزر ما بين 3.00 إلى 5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيه، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 إلى 4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيهات.

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