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الحديد و الأسمنت اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

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أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 الحديد و الأسمنت اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

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ارتفعت الحديد، خلال الأيام الماضية مدفوعة بزيادة الأسعار العالمية، واتجهت مصانع الحديد المصرية إلى إعلان أسعارها الجديدة، تباعًا بداية من 19 أكتوبر الجاري . في المقابل حذر التجار من زيادة المصانع لأسعارها بدون مبرر خاصة أنه لم يكن هناك زيادات كبيرة في الأسعار العالمية حيث تعتمد على إنتاج خام الحديد للتصنيع محليا.

في الوقت نفسه، دعا التجار إلى ضرورة إعادة النظر في قرار فرض رسوم على الحديد المستورد ما يسهم في زيادة المعروض في السوق وبالتالي تتراجع الأسعار.

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط الزيادة يصل لنحو 1300 و1500 جنيه للطن، ليصل متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة، مقابل 14.30 ألف جنيه أمس، متوقعًا أن يصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن أو 16 الف.

وتعد أسعار الحديد والأسمنت، أحد المؤشرات الأساسية في السوق، إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية والتي اتجهت إلى الزيادة، ثم تلاها انخفاض لترتفع مجددًا، وإن كانت بمستويات أقل من السابقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار، إذ كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا ساهمت في خفض في السوق العالمية، لكنها ارتفعت مرة أخرى بمستوى أقل.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

أسعار الحديد اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021:

1- الحديد بشاي 15.35 ألف جنيه للطن.

2- أسعار الحديد المراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن.

3- أسعار حديد الجارحي 15.25 ألف جنيه للطن.

4- أسعار الحديد الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن.

5 - أسعار الحديد عز 15 ألف جنيه للطن.

6- أسعار الحديد السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 29 أكتوبر 2021:

1- سعر أسمنت النصر 1055 جنيها للطن.

2- سعر أسمنت لافارج «المخصوص» 1060 جنيه للطن.

3- أسمنت وادي النيل 1040 جنيه للطن.

4- سعر أسمنت حلوان 1065 جنيه للطن.

5- سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيه للطن.

6- سعر اسمنت السويدي 1125 جنيه للطن.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

المصرى اليوم

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