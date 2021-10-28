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حققت أسعار الذهب، صباح اليوم الخميس، 28 أكتوبر2021، ارتفاعا جديدا مع بداية التداولات فى البورصة بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد المخاوف من التضخم .

وارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة 0.1% صباح اليوم، متخطيا حاجة الـ 1800 دولارا للأوقية، بعدما حقق ارتفاعا خلال تعاملات الأربعاء وصلت إلى 0.24%، وذلك بعد الانخفاض الذى شهده خلال يومى الإثنين والثلاثاء، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمى ليحقق الذهب محليا قفزات سعرية كبيرة وصلت إلى 5 جنيهات فى الجرام رغم بطء حركة البيع والشراء.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب ضمن خدماتها المتعددة التى تقدمها للقراء والمتابعين، للتيسير على المواطنين الذين يرغبوا فى شرائه سواء للاستثمار أو الادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى 898 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنو دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر 786 جنيها، والذى يشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح ما بين 674 جنيها وهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وسجل سعر الجنيه الذهب 6288 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

ويتوقع خبراء الذهب فى السوق المحلى بمصر مواصلة الذهب الإرتفاع خلال الفترة الحالية بسبب زيادة الاقبال عليه عالميا كملاذ آمن لمواجهة مخاوف ارتفاع التضخم الركودى ، مع توقعات بإتجاه البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة وتقليص الدعم الإقتصادى .

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع بداية التعامل فى البورصة، خلال الدورة الأسيوية، وتمت المتاجرة للعقود الآجلة، 1800.65 دولارا للأوقية، ليرتفع سعر الذهب بنسبة 0.10% ، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1783.00 دولارا والمقاومة على 1815.50 دولارا، وتراجعت عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.04% .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع بداية التعاملات فى البورصة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 798.39 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 912.45 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 684.33 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,802.03 $ .

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