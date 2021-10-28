المدير الفني للمقاصة يشكو من الأزمة المالية وتاثيرها علي الفريق

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أبدى المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تامر مصطفى، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراتهم في مستهل مشوارهم بالدوري أمام بيراميدز.

وقال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، في تصريحات بالقناة الأولى:"ظهرنا بصورة معقولة خاصة في الشوط الثاني والحمدلله على النتيجة، نعم الظروف صعبة في النادي ولكن سعيد بالعمل مع المنظومة بأكملها في الإدارة واللاعبين والجهاز".

وأتم المدير الفني لمصر المقاصة تصريحاته بقوله:"الظروف المادية ضعيفة بالنادي بالمقارنة بالفرق الأخرى ولكننا سنحاول عمل شيء جيد في ظل الظروف فلم يتبقى في مصر المقاصة سوى حسني فتحي تقريبًا وهناك 24 أو 25 لاعبًا قد رحلوا ولكنني متفائل بالمتواجدين وباللاعبين الشباب".