أخبار عاجلة

محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة» -
«العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية -
البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط -
جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية -
بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس -
البنتاجون: الصين بإمكانها إطلاق صواريخ باليستية من البر والبحر والجو -
نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب -
"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين" -
"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج -
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

المدير الفني للمقاصة يشكو من الأزمة المالية وتاثيرها علي الفريق

Print
المدير الفني للمقاصة يشكو من الأزمة المالية وتاثيرها علي الفريق المدير الفني للمقاصة يشكو من الأزمة المالية وتاثيرها علي الفريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى المدير الفني لفريق المقاصة، تامر مصطفى، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراتهم في مستهل مشوارهم بالدوري أمام بيراميدز.

وقال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، في تصريحات بالقناة الأولى:"ظهرنا بصورة معقولة خاصة في الشوط الثاني والحمدلله على النتيجة، نعم الظروف صعبة في النادي ولكن سعيد بالعمل مع المنظومة بأكملها في الإدارة واللاعبين والجهاز".

وأتم المدير الفني لمصر المقاصة تصريحاته بقوله:"الظروف المادية ضعيفة بالنادي بالمقارنة بالفرق الأخرى ولكننا سنحاول عمل شيء جيد في ظل الظروف فلم يتبقى في مصر المقاصة سوى حسني فتحي تقريبًا وهناك 24 أو 25 لاعبًا قد رحلوا ولكنني متفائل بالمتواجدين وباللاعبين الشباب".

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر»

آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر»

جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية

جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري