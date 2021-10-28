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تعرف علي حقيقة غضب شريف إكرامي في بيراميدز

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تعرف علي حقيقة غضب شريف إكرامي في بيراميدز تعرف علي حقيقة غضب شريف إكرامي في بيراميدز

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أكد حمد إبراهيم ، المدرب العام لفريق بيراميدز أن الفوز مهم للغاية في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري.
وقال مدرب بيراميدز عبر برنامج البريمو إن فريقه استحوذ بصورة تامة على الشوط الأول ولكنه لم يحسم الأمور ولم يستغل الفرص وهي النقطة التي سيعمل عليها الجهاز الفني في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن المقاصة لم تسنح له فرص على مرمى بيراميدز سوى التسديدة التي جاء منها الهدف موضحاً أن المقاصة فريق ملئ باللاعبين الشباب الذين يبحثون عن تقديم مستويات طيبة.
وأكد أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز يسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن مع الفريق ويطالب دائماً بالاستحواذ والتنظيم والحصول على الفرص.
وأوضح أن الدفع بالحارس المهدي سليمان أمر طبيعي لأن الفريق يضم كوكبة من النجوم والجميع سيحصل على فرصته مؤكداً أن هناك ضغط مباريات وبالتالي سيكون هناك فرصة لمشاركة الجميع ويجب أن يكون لاعبو الفريق في أتم الجاهزية.
وأضاف:" سيتم إتباع سياسة التدوير في صفوف الفريق لمواجهة ضغط المباريات.. وشريف إكرامي حارس المرمى ليس غاضباً من بقاءه على مقاعد البدلاء وإيهاب جلال المدير الفني تحدث معه وإكرامي تفهم الأمر".
وأشار إلى أن إيهاب جلال في النهاية هو المدير الفني والمسؤول عن قراراته واختياراته.

المصرى اليوم

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