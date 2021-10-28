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تستعرض المصري اليوم لمتابعيها أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، والتى انخفضت صباح اليوم وفق تسعيرة وزارة التجارة والصناعة فى الكويت، فى حين ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية صباح اليوم.

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى دولة الكويت وفق التسعيرة المعلنة من وزارة التجارة والصناعة فى الكويت اليوم الخميس كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24 17.357 دينار كويتي 57.541 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم 15.926 دينار كويتي 52.795 دولار أمريكي سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في الكويت 15.203 دينار كويتي 50.399 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم عيار 18 في الكويت 13.031 دينار كويتي 43.199 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب اليوم 539.874 دينار كويتي 1789.736 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا فى حوالي العاشرة والنصف صباح اليوم في الأسواق العالمية للمعاملات الآجلة والفورية.

وارتفع سعر الذهب فى الأسواق العالمية حوالي العاشرة والنصف صباحا بتوقيت الكويت للمعاملات الفورية إلي 1802.43 دولار، بارتفاع بنسبة 0.35%.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم للعقود الآجلة في ذات التوقيت إلى 1798.70 دولار بارتفاع بنسبة 0.26%.

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