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تستعرض المصري اليوم لمتابعيها أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، والتى انخفضت صباح اليوم وفق تسعيرة وزارة التجارة والصناعة فى الكويت، فى حين ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية صباح اليوم.
انخفضت أسعار الذهب اليوم فى دولة الكويت وفق التسعيرة المعلنة من وزارة التجارة والصناعة فى الكويت اليوم الخميس كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24
|
17.357 دينار كويتي
|
57.541 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم
|
15.926 دينار كويتي
|
52.795 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في الكويت
|
15.203 دينار كويتي
|
50.399 دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم عيار 18 في الكويت
|
13.031 دينار كويتي
|
43.199 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب اليوم
|
539.874 دينار كويتي
|
1789.736 دولار أمريكي
أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا فى حوالي العاشرة والنصف صباح اليوم في الأسواق العالمية للمعاملات الآجلة والفورية.
وارتفع سعر الذهب فى الأسواق العالمية حوالي العاشرة والنصف صباحا بتوقيت الكويت للمعاملات الفورية إلي 1802.43 دولار، بارتفاع بنسبة 0.35%.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم للعقود الآجلة في ذات التوقيت إلى 1798.70 دولار بارتفاع بنسبة 0.26%.
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