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«يرتفع عالميًا».. انخفاض الذهب في الكويت اليوم الخميس 28-10-2021

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«يرتفع عالميًا».. انخفاض أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 28-10-2021 «يرتفع عالميًا».. انخفاض الذهب في الكويت اليوم الخميس 28-10-2021

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تستعرض المصري اليوم لمتابعيها أسعار الذهب اليوم في دولة الكويت، والتى انخفضت صباح اليوم وفق تسعيرة وزارة التجارة والصناعة فى الكويت، فى حين ارتفعت الذهب في الأسواق العالمية صباح اليوم.

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى دولة الكويت وفق التسعيرة المعلنة من وزارة التجارة والصناعة فى الكويت اليوم الخميس كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

اليوم في الكويت عيار 24

17.357 دينار كويتي

57.541 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم

15.926 دينار كويتي

52.795 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في الكويت

15.203 دينار كويتي

50.399 دولار أمريكي

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الكويت

13.031 دينار كويتي

43.199 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب اليوم

539.874 دينار كويتي

1789.736 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا فى حوالي العاشرة والنصف صباح اليوم في الأسواق العالمية للمعاملات الآجلة والفورية.

وارتفع سعر الذهب فى الأسواق العالمية حوالي العاشرة والنصف صباحا بتوقيت الكويت للمعاملات الفورية إلي 1802.43 دولار، بارتفاع بنسبة 0.35%.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم للعقود الآجلة في ذات التوقيت إلى 1798.70 دولار بارتفاع بنسبة 0.26%.

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المصرى اليوم

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