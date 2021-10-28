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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية فى السعودية صباح اليوم الخميس 28-10-2021 بشكل كبير عن الأسعار السائدة يوم الثلاثاء وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب فى البورصات العالمية اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى السعودية 217.38 ريال سعودي، مقابل 216.42 ريال مساء أمس الأربعاء.

تقدم المصري اليوم لمتابعيها يوميًا خدمة أسعار الذهب في السعودية مقومة بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي، وكانت الأسعار التى ارتفعت صباح اليوم كما يلي:

وارتفع سعر الذهب اليوم فى السعودية عيار 24 إلي 217.38 ريال ويعادل 57.97 دولاراليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 نحو 190.21 ريال ويعادل 50.72 دولار.

وارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 مبلغ 163.03 ريال ويعادل 43.48 دولار.

وارتفع سعر أونصة الذهب اليوم إلى 1803 دولارمقابل 1795 دولار أمس بارتفاع قدره 8 دولار.

وارتفع سعر كيلو الذهب في السعودية (عيار 24) اليوم إلي 217 ألفًا و380 ريال، ويعادل 57 ألفًا و967 دولار.

وبلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 اليوم (زنة 8 جرامات) 1521.66 ريال بما يعادل 405.78 دولار.

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 (أوقية) 6761.25 ريال بما يعادل 1803 دولارًا.

وبلغ سعر سبيكة الذهب 5 أوقية إلى 33 ألفًا 806 ريال سعودي بما يعادل 9015 دولارًا.

وارتفع سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم زنة 10أوقية إلى 67 ألفًا و612 ريال بما يعادل 18030 دولارً.

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أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم الخميس لكل من المعاملات الآجلة والفورية.

وبلغ سعر الذهب فى البورصات في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت السعودية للمعاملات الفورية 1802.43 دولار بنسبة ارتفاع 0. 35%، وبلغ مدي الأسعار اليومي 1794.01 دولار و1804.00 دولار.

وارتفع سعر الذهب للعقود الآجلة فى ذات التوقيت إلى 1803.50 دولار، بنسبة ارتفاع 0.26%، عن السعر الافتتاحي 1798.70، وكانت أسعار الذهب تتحرك فى مدى من 1795.60 و1806.00 دولار.

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