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محافظ شرورة يستقبل مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن ويستعرض إنجازاتها
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:53 مساءً
مدير "إسلامية عسير" يستقبل مدير معهد الأئمة ويستعرض برامجه بالشريط الحدودي
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:53 مساءً
وفاةٌ و4 إصابات في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمحافظة المخواة
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:53 مساءً
محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
«الضرائب»: المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيُحاسب حال إثبات ذلك
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
سوريا تسعى لإنهاء الدعم لمواطنيها الأكثر ثراء
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:47 مساءً
مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:40 مساءً
"تساوي" تبرم اتفاقية لتطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية بالظهران
-
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:39 مساءً
"أبشر" تتيح 8 خدمات جديدة إلكترونياً دشنها وزير الداخلية.. هنا التفاصيل والشروط
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:39 مساءً
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لا تتفاجأ.. هكذا يمكنك تناول الوجبات السريعة أثناء حميتك الغذائية
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الخميس 28 أكتوبر 2021 09:05 صباحاً
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