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الأردن سادس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الوفيات بين المصابين بكورونا

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الأردن سادس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الوفيات بين المصابين بكورونا الأردن سادس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الوفيات بين المصابين بكورونا

جى بي سي نيوز  :- أظهر إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن الأردن حل في المرتبة السادسة في عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والخامس من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وأشار الإحصاء إلى بلوغ نسبة الوفيات من بين المصابين بالفيروس في الأردن 1.29%، وحلوله في المرتبة 12 على العالم.

وبلغ إجمالي الوفيات المتعلقة بكورونا في الأردن 10976 وفاة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 854758 منذ بدء الجائحة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وجاءت إيران في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات بـ125363 وفاة، ثم تونس 25160، فالعراق 22993، ثم 18333، فالمغرب 14621.

وسجلت إيران أكبر عدد إصابات منذ بدء الجائحة بـ 586836 إصابة.

وبلغت نسبة الوفيات من بين الإصابات بالفيروس في اليمن 19.08%، وهي العليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسجلت 1850 وفاة.

وبلغ عدد متلقي اللقاح الواقي من الفيروس في الأردن 7400075 شخصا.

المملكة + أ ف ب

جي بي سي نيوز

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