"المعلمي" يلتقي الممثلة الدائمة لبالاو.. ويبحثان آفاق التعاون بين البلدين

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استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مكتبه بنيويورك الليلة

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بنيويورك الليلة، الممثلة الدائمة لجمهورية بالاو المعينة حديثًا لدى الأمم المتحدة إيلانا سي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في أروقة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

